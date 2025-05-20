Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проекты внутренних документов, которые оказались у журналистов The Washington Post.

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Что известно о планах администрации Трампа по беженцам

Журналисты издания сообщили, что администрация президента США планирует потратить 250 миллионов долларов на депортацию иммигрантов. Интересно, что эти деньги предусмотрены для международной помощи.

Предложение находилось в разработке еще до связанного с ним заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая о том, что иммигранты, которые добровольно согласятся на "самодепортацию" в свои страны, смогут получить от правительства США по 1 000 долларов.

В документах, которые просмотрели в The Washington Post, отмечается, что более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян могут быть охвачены программой добровольного возвращения.

Критики заявили, что это негуманно и противоречит многолетним идеалам США – заставлять людей, которые ищут убежища, возвращаться в страны, где им грозит смерть,

– написали в издании.

Журналисты подчеркнули, что предложение администрации Трампа является необычным, ведь предусматривает репатриацию людей, которые сбежали из одних из самых опасных уголков мира, и имеет целью обойти Международную организацию по миграции, которая обычно помогает возвращать мигрантов домой.

Обратите внимание! Международное право запрещает возвращать беженцев в страны, где им угрожают опасности для жизни или свободы.

Кроме украинцев и гаитян, в документах также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Там указано, что они также могут стать участниками программы добровольной депортации.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила подлинность документов, созданных в конце апреля – начале мая, но назвала их "устаревшими". Она отметила, что министр внутренней безопасности Кристи Ноем еще не приняла окончательного решения относительно временной защиты для граждан Украины или Гаити.

"Министерство здравоохранения и Государственный департамент работают вместе над дальнейшим внедрением повестки дня Президента, используя средства иностранной помощи, чтобы помочь тем, кто незаконно находится в нашей стране, добровольно депортироваться", – заявила Маклафлин.

К слову, Министерство национальной безопасности США рассматривает возможность участия в телевизионном реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за потенциальное гражданство. Иммигранты, которые уже есть в системе, будут соревноваться в различных конкурсах, в частности, возможно, по американской истории и науке.