Російські спецслужби активно готують диверсії проти оборонних підприємств у європейських країнах. Окрім атак на військові заводи, Москва також організувала замовне вбивство в Данії.

Про це 25 листопада під час брифінгу в Києві повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, союзники фіксують регулярні спроби Москви влаштувати саботаж на підприємствах військово-промислового сектору.

Загрози для оборонного комплексу

Дипломат наголосив, що союзники мають жорстко реагувати на будь-які прояви гібридної агресії.

Більшості ми запобігли, але це означає, що кожну особу треба спіймати й кинути до в'язниці, бо так ми діємо у цій війні. Але йдеться не лише про Естонію. Якщо поглянути на карту атак у Європі – минулої п'ятниці уряд Данії публічно оголосив, що російські спецслужби замовили замах на вбивство на території Данії,

– заявив міністр.

Він також звернув увагу, що Естонія та країни Балтії зараз навіть "не на вершині списку" головних російських цілей.

Москва спрямовує зусилля на дестабілізацію ситуації в усьому регіоні, прагнучи зменшити рівень військової допомоги для української армії та залякати європейських партнерів.

Російський саботаж у Європі

Раніше в Естонії спецслужби вже запобігли диверсії російського ГРУ, коли зловмисники мали намір здіснити вибух і підпалити завод безпілотників Threod Systems.

Окрім цього, нещодавно правоохоронці в Данії запобігли вбивству репера Kyivstoner, виконавців якого озброїли на замовлення спецслужб Кремля.