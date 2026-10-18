Одна з країн НАТО вирішила "нажитися" на дизельній угоді Трампа та Путіна

Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія поставить на світові ринки в межах угоди зі США. Країна заявляє про залежність від російських енергоресурів.

Про отримання російського пального 18 жовтня заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

Навіщо Туреччина купує російський дизель?

За його словами, домовленість між США та Росією щодо поставок дизеля важлива для енергетичної безпеки Туреччини.

Анкара залежить від російських енергоресурсів, а також постачань з Ірану, Азербайджану та інших країн.

Водночас Туреччина намагається диверсифікувати джерела постачання завдяки угодам зі США та іншими партнерами.

Останніми місяцями Росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального, коли зіткнулася з цією проблемою. Тепер вона уклала угоду з Трампом щодо дизельного пального. За результатами переговорів, які ми провели, ми отримаємо частину цього пального для Туреччини,

– сказав Байрактар в ефірі телеканалу Kanal 7.

Нагадаємо, що 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про домовленості з Росією щодо постачання дизельного пального для зниження цін.

Американський президент обіцяв негайні поставки понад 300 тисяч тонн пального, а згодом ще кілька мільйонів тонн.

15 жовтня у Кремлі офіційно підтвердили, що російське пальне вже почало надходити на світові ринки.

В Україні та ЄС розкритикували дизельну угоду Трампа з Путіним. У Конгресі США – теж, нагадавши, що у такий спосіб Росія отримає мільйони доларів для вбивства українців. Конгресмени підготували двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати дизельну угоду.