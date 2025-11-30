Спецпосланець Росії Дмітрієв отримав нагороду за "лідерство у сприянні діалогу між США і Росією"
- Спецпредставник Росії Кирило Дмитрієв отримав нагороду від Американської торгової палати в Росії за "лідерство у сприянні діалогу між США та Росією".
- Дмитрієв звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у втраті американським бізнесом понад 300 мільярдів доларів прибутку в Росії.
Спецпредставник Росії Кирило Дмитрієв повідомив, що отримав нагороду від Американської торгової палати в Росії за "лідерство у сприянні діалогу між США та Росією". В Росії продовжують працюваати понад 150 американських компаній.
Про це він написав на своїй сторінці в Х, передає 24 Канал.
За що Дмітрієв отримав нагороду?
Спецпосланець рф Кирило Дмитрієв похизувався нагородою за "лідерство у сприянні діалогу між США та Росією" від Американської торгової палати. Він зазначив, що нині в Росії працюють понад 150 американських компаній, з яких понад 70% присутні на ринку вже 25 років.
Крім того, він звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що нібито його політика призвела до втрати американським бізнесом понад 300 мільярдів доларів прибутку в Росії.
Варто уточнити, що Американська торгова палата в Росії є приватною неурядовою організацією, яка позиціонує себе як співпрацююча з американськими та російськими компаніями, але не є частиною Торгової палати США.
Дмітрієв представив американцям можливості економічної співпраці з Росією на трильйони доларів
У Маямі-Біч відбулася таємна нарада, на якій обговорювали можливий план припинення війни Росії проти України, але справжня мета була набагато ширшою.
Дмитрієв представив американцям масштабну економічну програму на 2 трильйони доларів, орієнтовану на відновлення російської економіки. Проєкт передбачав створення приватних американо-російських ініціатив, доступ до ресурсів Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі.