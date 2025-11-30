Спецпредставник Росії Кирило Дмитрієв повідомив, що отримав нагороду від Американської торгової палати в Росії за "лідерство у сприянні діалогу між США та Росією". В Росії продовжують працюваати понад 150 американських компаній.

Про це він написав на своїй сторінці в Х, передає 24 Канал.

Дивіться також У The Times розповіли, як Віткоффа зустрінуть у Росії та чого очікувати від цієї поїздки

За що Дмітрієв отримав нагороду?

Спецпосланець рф Кирило Дмитрієв похизувався нагородою за "лідерство у сприянні діалогу між США та Росією" від Американської торгової палати. Він зазначив, що нині в Росії працюють понад 150 американських компаній, з яких понад 70% присутні на ринку вже 25 років.

Крім того, він звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що нібито його політика призвела до втрати американським бізнесом понад 300 мільярдів доларів прибутку в Росії.

Варто уточнити, що Американська торгова палата в Росії є приватною неурядовою організацією, яка позиціонує себе як співпрацююча з американськими та російськими компаніями, але не є частиною Торгової палати США.

Дмітрієв представив американцям можливості економічної співпраці з Росією на трильйони доларів