Усі дипломатичні треки – провальні: що може статись в адміністрації США в майбутньому

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході стало помітним, що дипломатія американського президента Трампа не працює на жодному із треків. Політика Трампа, який обіцяв вберегти світ від третьої світової війни й вдавав миротворця, призвела до прямо протилежних наслідків.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Валерій Димов, який переконаний, що Трамп не зміниться, буде змінюватись ситуація у світі, яка вимагатиме від США конкретних дій та відповідальних за них осіб.

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Трамп не переглядатиме свою позицію

Політолог нагадав, що у свій час прогнозував, що спочатку буде розкол в команді Трампа (вже побачили поведінку зокрема Маска), бо неможливо поєднувати непоєднуване. Потім буде другий етап – практично розвал в Республіканській партії. Варто звернути увагу на риторику великого прихильника Трампа – Ліндсі Грема, на наявність вже 82 співавторів "драконівських" санкцій, аби послабити Росію.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він теж підтримує пекельні санкції, які можливо будуть запроваджені проти Китаю, Індії, бо вони купують нафту і газ в Росії. Все це лежить на столі. Певним чином це використовується і на перемовинах з Сі Цзіньпіном, з яким Трамп не може домовитись, і з Європою, яка мала б бути послідовною в провадженні єдиної політики щодо Китаю. Однак Трамп вважає, що він кожному може висувати умови й всі будуть до нього приходити.

Це його марення, в нього інфантильна світоглядна позиція. Переглянута ним вона не буде, але наслідки будуть очевидними для багатьох республіканців і демократів. Я не кажу зараз про мітинги в США, на жаль, в них немає лідерів, вони не впливатимуть на Трампа,

– пояснив Димов.

Конкретний розвиток подій спонукатиме змінювати не стільки Трампа, як тих, хто навколо нього буде відповідати за політику США. Політолог зауважив, що не дивлячись на те, що Сполучені Штати – це президентська країна, все ж таки Конгрес ухвалює закони й контролює виконавчу гілку влади. Будь-яка влада, яка йтиме проти Конгресу, з його слів, рано чи пізно зіткнеться з дуже неприємними всередині себе наслідками безвідповідальної політики.