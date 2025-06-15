Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валерий Дымов, который убежден, что Трамп не изменится, будет меняться ситуация в мире, которая потребует от США конкретных действий и ответственных за них лиц.

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Трамп не будет пересматривать свою позицию

Политолог напомнил, что в свое время прогнозировал, что сначала будет раскол в команде Трампа (уже увидели поведение в частности Маска), потому что невозможно совмещать несовместимое. Затем будет второй этап – практически развал в Республиканской партии. Стоит обратить внимание на риторику большого сторонника Трампа – Линдси Грэма, на наличие уже 82 соавторов "драконовских" санкций, чтобы ослабить Россию.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он тоже поддерживает адские санкции, которые возможно будут введены против Китая, Индии, потому что они покупают нефть и газ в России. Все это лежит на столе. Определенным образом это используется и на переговорах с Си Цзиньпином, с которым Трамп не может договориться, и с Европой, которая должна быть последовательной в проведении единой политики в отношении Китая. Однако Трамп считает, что он каждому может выдвигать условия и все будут к нему приходить.

Это его бред, у него инфантильная мировоззренческая позиция. Пересмотрена им она не будет, но последствия будут очевидными для многих республиканцев и демократов. Я не говорю сейчас о митингах в США, к сожалению, у них нет лидеров, они не будут влиять на Трампа,

– пояснил Дымов.

Конкретное развитие событий будет побуждать менять не столько Трампа, как тех, кто вокруг него будет отвечать за политику США. Политолог отметил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты – это президентская страна, все же Конгресс принимает законы и контролирует исполнительную ветвь власти. Любая власть, которая будет идти против Конгресса, с его слов, рано или поздно столкнется с очень неприятными внутри себя последствиями безответственной политики.