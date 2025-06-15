На самом деле политику новой администрации трудно назвали изоляционизмом. Об этом Бланк рассказал в интервью 24 Каналу.

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В чем на самом деле заключается политика администрации Трампа

Вернувшись в Белый дом, Трамп стремительно развернул политику США в сторону изоляционизма. Впрочем, на самом деле подход новой администрации скорее можно описать как стремление к независимости, а не изоляции. Но результатом все равно станет изоляция, потому что у новой власти в США нет стратегии как таковой.

Если внимательно посмотреть на всю внешнюю политику Трампа, то легко заметить: стратегического мышления там нет. Есть определенное представление о мире, но оно базируется скорее на импульсах, эго и полном отсутствии четкого процесса принятия решений. Это политика, которая держится не на анализе, а на реакциях. И поэтому, даже если это не намеренно, Соединенные Штаты все равно остаются в одиночестве – просто в результате такого поведения,

– объяснил Бланк.

Речь идет об изоляции и политической, и экономической. В экономике Трамп проводит хаотичную таможенную политику. Что касается внешней политики, то подход Трампа очень не однозначный к Украине и России, Европы. The Wall Street Journal недавно заметил: похоже, Дональд Трамп – единственный человек на планете, который до сих пор не понял, чего на самом деле хочет Владимир Путин в Украине.

Политика Трампа – это набор импульсивных решений, эмоций, нарциссизма и нескольких плохих идей. Там нет реального понимания европейской безопасности.