DOGE Маска отримав доступ до секретної системи з даними іммігрантів у США, – WP

Департамент державної ефективності США (DOGE), очолюваний мільярдером Ілоном Маском, отримав доступ до конфіденційної бази даних Міністерства юстиції ECAS. Там зберігається інформація про легальних і нелегальних іммігрантів.

Система ECAS забезпечує повне ведення імміграційних справ – від початку до завершення, зберігаючи всі пов’язані документи в електронному вигляді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про черговий скандал з департаментом Маска

За даними видання, минулої п’ятниці близько шести представників DOGE, які наразі працюють у Міністерстві юстиції, отримали згоду керівництва на доступ до цієї закритої системи.

"Система ECAS використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, із зазначенням їхніх імен, адрес, попередніх свідчень у імміграційному суді та будь-якої історії взаємодії з правоохоронними органами, серед іншого", – пояснює видання.

Проте офіційний представник Мін’юсту відмовився коментувати ситуацію. Незрозумілим залишається і те, чи був такий доступ фактично реалізований, а також яка саме мета стоїть за цим кроком.

Стурбованість з цього приводу вже висловила старша юристка Національного імміграційного правового центру Лінн Даміано Пірсон. Вона застерігає, що подібні дії можуть порушити право на приватність не лише іммігрантів, а й громадян США, адже система ECAS створена для обмеженого кола користувачів – самих заявників або їхніх уповноважених представників.

Нагадаємо, Департамент ефективності уряду США (DOGE), під керівництвом Ілона Маска, звинуватили у причетності до витоку даних на користь Росії через спробу зламу бази даних з російського IP.

Після отримання DOGE необмеженого доступу до конфіденційної інформації, працівники Національна рада США з трудових відносин помітили спробу під'єднання з IP-адреси в Росії, про що було повідомлено Конгрес США.