Трампу – 80 років: президент США став найстарішим серед лідерів провідних держав

Дональд Трамп 14 червня відзначає свій 80-й день народження. Таким чином президент США став одним із найстарших лідерів держав у світі.

Про це пише Pew Research Center.

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Чи дійсно Трамп один із найстаріших лідерів світу?

Згідно з аналізом, проведеним дослідниками, лише 16 із нинішніх лідерів 186 держав-членів Організації Об'єднаних Націй старші за Дональда Трампа.

Найстаршими лідерами є президент Камеруну Пол Бія, якому 93 роки, та король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, якому 90 років. Цікаво, що Бія обіймає посаду президента майже 44 роки.



Рейтинг найстаріших лідерів країн за віком / Інфографіка Pew Research Center

Багато найстаріших лідерів світу проживають в африканських країнах. Окрім Бії, до десятки найстаріших лідерів входять лідери Малаві, Кот-д'Івуару, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Республіки Конго та Уганди.

Семеро з 10 найстаріших лідерів світу також проживають у країнах, які аналітики класифікують як "невільні" на основі політичних прав і громадянських свобод, якими там користуються люди.

З іншого боку, наймолодшим національним лідером є 36-річний Бален Шах, який став прем'єр-міністром Непалу в березні 2026 року після того, як протести, очолювані молоддю, допомогли повалити попередній уряд.

Також до рейтингу наймолодших лідерів входить прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір, президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траор. Їм обом по 38 років.

Середній вік усіх національних лідерів у аналізі Pew Research Center становить 63 роки. Близько двох третин з них 40, 50 або 60 років.



Який середній вік усіх лідерів держав світу / Інфографіка Pew Research Center

Нагадаємо, у США немає жодних конституційних обмежень на верхній граничний вік осіб, які можуть обіймати пост президента, існує лише мінімальний віковий поріг для кандидата в президенти – 35 років. Таким чином Дональд Трамп завершить свій президентський термін до січня 2029 року у віці 83 років.