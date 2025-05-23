"Вибач, Трампе, але Україна це твоя війна": Bloomberg проаналізувало політику президента США

Дональд Трамп, ймовірно, обирає втечу, а не боротьбу у питанні мирного врегулювання війни. Іронія полягає в тому, що Україна не скоро покінчить з президентом США, який хоче лише одного – покінчити з Україною.

Вибір Дональда Трампа став очевидним після останніх безрезультатних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Яка стратегія Путіна

Журналісти нагадали заклик Володимира Зеленського та європейських лідерів до припинення вогню, аби заручитися підтримкою Дональда Трампа, а потім запровадити санкції, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться від пропозиції.

Втім, як наголошує видання, коли Володимир Путін натомість закликав до прямих мирних переговорів, Дональд Трамп поспішно підтримав цю ідею, навіть після того, як диктатор відмовився бути присутнім на тих самих переговорах, які він запропонував.

Результат телефонної розмови президентів США і Росії Bloomberg називає беззмістовною домовленістю про пошук угоди, а також підтвердженням жорсткої позиції Росії, яка гарантує, що угоди не буде. А Трамп, попри свої обіцянки, зазнає невдачі.

Журналісти зауважують, що обіцяючи швидко покласти край війні під час своєї виборчої кампанії, він неправильно діагностував проблему, вважаючи її впертістю України, а не небажанням Володимира Путіна дозволити цій країні вижити.

Звідси, згідно з оприлюдненою інформацією, випливає, що на цьому етапі компроміс неможливий. Зазначають, що війна триватиме доти, доки Україна не капітулює, або доки Путін не дійде висновку, що ціна перемоги занадто висока.

У Путіна є стратегія для досягнення своєї мети: "перемолоти й добити". Його армію будуть вимотувати стійкі, але значно менші сили України, щоб зрештою зламати їхній моральний дух. Сам Путін продовжуватиме перемелювати Трампа, не переходячи до серйозних переговорів, але й не відмовляючись від них,

– ідеться у статті.

Таким чином, він може вичерпати термін військової допомоги США Україні, ймовірно, вже влітку 2025 року, уникаючи при цьому гніву, який може викликати відверта відмова від пропозицій американського президента щодо мирного врегулювання.

Це не "війна Байдена"

Зайняти агресивнішу позицію стосовно Володимира Путіна, на думку журналістів, Дональду Трампу найбільше заважає те, що для цього йому доведеться зробити російсько-українську війну, яку він називаючи війною Джо Байдена, своєю власною.

Нагадують, що Дональд Трамп завжди різко критикував роль США у питанні України, вважаючи, що Вашингтон марнує гроші та провокує Третю світову війну. Тож покарання для Путіна означало б прийняття справи, в яку Трамп ніколи не вірив.

Відхід Трампа далеко не заведе. Він нібито розхвалює чудові можливості для економічних угод з Путіним. Але якщо він відійде від України, то в найкращому випадку це буде затяжна боротьба, в якій Росія залишиться гіпермілітаризованою автократією, економіка якої все ще підпадає під європейські санкції, а російські нафтопереробні заводи будуть періодично вибухати,

– пише видання.

Bloomberg пише, що у гіршому разі позиції України почнуть поступово слабшати, а потім ситуація буде погіршуватися, що призведе до повної поразки або до мирної угоди "під дулом автомата", що навряд сподобається в Україні.

"Війна в цій країні може зрештою переслідувати Трампа, скільки б він не стверджував, що це не його війна", – резюмував автор.