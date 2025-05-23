Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський. Марко Рубіо намагався викрутитися та переконувати, що Сполучені Штати просто хочуть завершити війну.

До теми США більше не можуть розв'язувати всі світові проблеми, – Рубіо

Чому США заграють з Росією

Як наголосив Шеренговський, Сполучені Штати намагаються обережно взаємодіяти з Росією. Це відбувається з низки причин. Американці традиційно намагаються зробити так, аби Росія не зближувалася занадто сильно з Китаєм.

Навіть у попередній адміністрації Байдена неодноразово про це говорили. Це один з таких дражливих моментів. Червоних ліній. Воно нікуди не пропадає. Американська дипломатія та безпекова думка сидить в ідеї, що не можна допустити надто сильних "обіймів" між Росією та Китаєм. І це також впливає на Трампа,

– сказав Шеренговський.

Також Трамп не хоче надто сильно тиснути на Путіна, аби той взагалі не вийшов з мирних переговорів. Саме тому часто лунають усі ті обтічні заяви та спроби не образити Росію.

Сполучені Штати намагаються бути посередині між Україною та Росією. В ідеалі мали б бути вибудувані червоні лінії, які ніхто не мав би порушувати. Якщо Росія порушила б щось, то потрібно було б посилювати тиск на неї та більше допомагати Україні. Трамп неодноразово про це говорив. Але нічого не зробив.

Трамп неодноразово про це говорив. Але на ділі нічого не відбувається. Це дає Путіну та Кремлю дуже великий простір для маневрів. І ця історія з обтічними заявами від США триває. Однак ми вже бачимо, що багато конгресменів починають ставити Трампу відверті питання про те, що потрібно щось змінювати. Інакше це будуть просто розмови та втрата часу,

– зазначив Шеренговський.

Додамо, за даними видання WSJ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами заявив, що Путін не хоче припиняти війну. Російський диктатор вважає, що перемагає. При цьому Трамп не хоче посилювати санкції проти Росії.