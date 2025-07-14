Вже витратили 350 мільярдів, – Трамп про гроші США на війну в Україні

Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що США витратили на Україну велику суму. Через це Вашингтон сподівається на завершення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.

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Трамп про витрачені гроші на Україну

Під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу президент США висловився про суму, яку Сполучені Штати вже витратили на російсько-українську війну.

США вже витратили 350 мільярдів доларів на війну в Україні і хочуть, щоб вона закінчилась,

– сказав він.

Нагадаймо, що раніше він повідомив, що США і НАТО досягли нової угоди, за якою американська сторона вироблятиме та надсилатиме зброю Україні. Однак саме Альянс платитиме за неї. Трамп зауважив, що країни Альянсу "багаті та мають гроші", а обидві сторони впевнені у своєму рішенні.

Президент США також повідомив, що він дуже незадоволений Росією. США можуть запровадити вторинні тарифи, якщо не укладуть угоду з країною-агресоркою протягом 50 днів