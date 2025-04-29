Хоч Трамп уже побив всі антирекорди: рейтинг президента США може впасти ще нижче

Темпи падіння рейтингу Дональда Трампа за перші 100 днів побили фактично 80-річний рекорд. Політика президента США призвела до суттєвого зниження підтримки серед населення.

Наразі діяльність Трампа схвалюють близько 41% опитаних американців. Втім, як пояснив 24 Каналу, професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, рейтинги лідера США можуть обвалитися ще на кілька пунктів.

До теми Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

Чому рейтинг Трампа так стрімко впав

Рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до 41% за перші 100 днів на посаді, що є найнижчим показником за останні щонайменше 70 років. Трампа підтримують 86% республіканців, тоді як 93% демократів не схвалюють його дії.

За нього голосували 49,8% виборців, і рейтинги впали за усіма опитуваннями, коливаючись від 41 до 44%. Зрозуміло, чому це відбувається – люди не впевнені у майбутньому. Політика Трампа вже призвела до того, що гальмує економіка і у прірву летить фондовий ринок,

– зазначив Ігор Айзенберг.

Ймовірно, оновлені дані про інфляцію та безробіття у США чітко покажуть, що політика Трампа призвела до суттєвих погіршень показників. Власне, Трамп власноруч доклався до звільнення сотень тисяч держслужбовців, у чому йому радо допомагав Ілон Маск. Крім того, у Сполучених Штатах загальмувало виробництво через тарифну політику Трампа.

Хоч теперішній президент США може звинувачувати у всьому свого попередника – Джо Байдена, втім Байден передав Трампу економіку, що невпинно зростала. Показники росту економіки за час правління 46-го президента Америки були найвищими у світі. Крім того, впродовж 2023 – 2024 років у США був найнижчий рівень безробіття та злочинності за 50 років.

"Трамп не лише все це зупинив, але й суттєво погіршив. Втім його рейтинг не впаде нижче 35 – 37%, адже це його так звана база, яка ніколи не відмовиться від Трампа – що б не сталося. Як би гірше не стало, Трамп буде ідолом для цих людей", – підсумував професор.

До слова, попередній антирекорд за рівнем підтримки через 100 днів після інавгурації належав також Трампу: у 2017 році його рейтинг був 42%. Тепер підтримка Трампа знизилась ще сильніше.