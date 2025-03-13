Плани Трампа захопити Канаду, Гренландію та інші території – це більше, ніж просто розмови – WSJ

Президент Дональд Трамп знову заявив про свої амбіції щодо територіального розширення США, виказавши намір анексувати Канаду, Гренландію та інші стратегічно важливі території. Це викликає як захоплення серед його прихильників, так і серйозну критику з боку міжнародної спільноти.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на WSJ. Президент США Дональд Трамп продовжує наголошувати на своїй ідеї територіального розширення, що викликає значну увагу як всередині країни, так і за її межами.

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Трамп хоче зробити Канаду та Гренландію частиною США

За інформацією The Wall Street Journal, нещодавно Трамп знову заявив, що захоплення Канади, Гренландії та інших стратегічно важливих територій – це лише частина його планів на другий термін, що має стати "новим Золотим століттям" для США.

Несподівано для багатьох, Трамп демонструє захоплення політикою розширення території, що здійснював його попередник Джеймс Полк, який в середині XIX століття провів одну з найбільших анексій в історії США.

Як повідомляють джерела, президент навіть переніс у свій Овальний кабінет портрет Полка, поборника "очевидної долі" – стратегії, що дозволила США розширити свої кордони на захід і південь. У Трампа є своя мета – повернути собі контроль над Панамським каналом, "відновити" Гренландію та об'єднати Канаду з Америкою.

Попри критику з боку міжнародної спільноти, яка відкидає ці ідеї як безглузді, Трамп зберігає рішучість і навіть зміцнює підтримку серед прихильників. Пропозиція "Зробимо Гренландію знову великою" вже стала популярним гаслом серед фанатів колишнього президента, а в Конгресі з’являються законопроєкти, що підтримують його амбіції.

На думку Трампа, такі ідеї можуть забезпечити стратегічну перевагу та відновити велич США, що він і обіцяє досягти у своєму другому терміні. Його критики, зокрема сенатор Ліндсей Грем, ставляться до цих ініціатив скептично, вказуючи на їх нездійсненність. Однак сам Трамп вважає, що питання тільки в рішучості та сміливості, щоб здійснити свої плани.

Поки ж міжнародні лідери, зокрема канадці та данці, прагнуть знайти способи відреагувати на ці виклики, побоюючись можливих наслідків для своєї національної безпеки.