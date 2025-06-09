Які наразі відносини між Путіним та Трампом: у Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп заявляв, що добре ладнав з російським диктатором Владіміром Путіним. Проте нещодавно він висловив невдоволення через атаки Росії по Україні та назвав очільника Кремля "божевільним".

Так званий очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров відповів, які відносини між політиками зараз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про відносини Трампа та Путіна

За словами Лаврова, зараз відносини між американським лідером та російським диктатором є робочими. Глава російського МЗС запевнив, що під час телефонних розмов вони відразу переходять до обговорення "суті проблем".

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп прокоментував атаки на Україну та заявив, що "не знає, що, чорт забирай, сталося з Путіним". Він висловив невдоволення через те, що очільник Кремля запускає ракети по мирних містах і вбиває людей.

Президент США сказав, що йому зовсім не подобаються дії Путіна і через це він може ввести санкції проти Росії.

У Кремлі обурилися щодо такої заяви. Помічник російського президента Юрій Ушаков вважає, що Трамп начебто недостатньо інформований про ситуацію в Україні.

Окрім цього, він цинічно запевнив, що нібито Росія б'є лише по військовій інфраструктурі України, а українська сторона проводить "терористичні атаки" проти російських міст.