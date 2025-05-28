Зокрема, помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що Трамп "багато чого говорить" і у Москві нібито все це "відстежують". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медузу".

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Що кажуть у Росії про заяву Трампа щодо "божевільного Путіна"

На думку Ушакова, президента США начебто недостатньо інформують щодо війни в Україні. Російський політик вважає, що саме через це Трамп не розуміє, що буцімто Росія б'є тільки по військовій інфраструктурі України.

Окрім цього, він заявив, що українська сторона нібито "проводить терористичні атаки проти російських міст". Натомість російські удари по цивільних українцях помічник Путіна назвав "заходами, які вживають у відповідь".

Нагадаємо, що раніше Трамп відреагував на масовані російські атаки по Україні. Він заявив, що з Путіним "щось сталося", а також зазначив, що йому не подобаються дії російського диктатора.

Окрім цього, президент США запевнив, що "абсолютно точно розглядає" можливість посилення санкцій проти Росії.