Завершення наближається, – Трамп висловився щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про продовження роботи над урегулюванням війни між Росією та Україною та висловив впевненість у її швидкому фіналі. За словами глави Білого дому, процес мирного завершення конфлікту вже наближається.

Як повідомляє акаунт Bulwark Clips у соцмережі X, відповідні заяви американський лідер зробив під час виступу на заході у штаті Меріленд.

Подробиці заяв Трампа щодо війни

Під час свого звернення глава Білого дому підкреслив, що його команда вже зупинила декілька протистоянь у світі.

"Ми закінчили вісім воєн. Я закінчив вісім воєн. Ми ще не завершили конфлікт між Росією та Україною. Я працюю над цим. Це те, що я вважав найпростішим для мене, але ми завершили вісім воєн, і це теж станеться вже незабаром", – висловився Дональд Трамп.

Очільник Сполучених Штатів запевнив, що попри відсутність миттєвих видимих результатів, процес врегулювання активно рухається вперед.

Хочете – вірте, хочете – ні, може виглядає й не так, але воно (завершення війни – 24 Канал) дійсно наближається,

– наголосив президент США.

Слід нагадати, що раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що подорожчання бензину у світі пов'язане передусім із нестачею нафтопереробних потужностей, а не з напруженістю навколо Ормузької протоки.

За його словами, на ціни на пальне впливають, зокрема, українські удари по російських нафтопереробних заводах, а також закриття частини НПЗ у США.