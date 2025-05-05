Багато людей знає, хто його підірвав, – Трамп про "Північний потік-2"

Президент США Дональд Трамп переконаний у тому, що багато хто знає, хто підірвав газопровід "Північний потік-2". Але, за його словами, спершу це зробив саме він.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. Також він заговорив про скрутне становище Росії.

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Що сказав Трамп про "Північний потік-2"

Американський президент висловився про підрив газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" вкотре зазначивши, що саме він його зупинив та увів санкції проти Росії. Раніше він неодноразово казав про свою роль у цьому інциденті, заперечуючи дружбу з Росією.

Я думаю, багато хто знає, хто це підірвав. Але саме я спочатку його "підірвав", бо не дозволив будувати,

– заявив він.

На думку Дональда Трампа, на тлі поточних цін на нафту у світі Росія, ймовірно, перебуває у слабшій позиції. Водночас за його словами, американська сторона навпаки – є у вигідній ситуації для будь-яких домовленостей. Додаткової інформації з цього приводу він не вказав.

До слова, у березні The Financial Times повідомляло, що у Кремлі працюють над відновленням газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів. Писали, що Дональд Трамп хоче цього для кращих переговорів з Росією стосовно України.