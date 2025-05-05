Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу висловив сумнів, що США зможуть це зробити, адже досі їм цього не вдалося.

Дивіться також Чекаю на спільну роботу, – Трамп хоче працювати над миром в Україні разом з Ердоганом

Які умови для завершення війни висунула Україна?

Якби американці говорили все так, як є, а не так, як їм потрібно, то визнали б, що за 100 днів президентства Трампа вони пропозиції від української та російської сторони задля припинення війни так і не зблизили. Політтехнолог зазначив, що прогресу у мирних переговорах не бачить.

"В України давно є 3 пункти для встановлення миру. Перший: вивести російські війська з окупованих ними українських територій. Другий: виплатити репарації (3 трильйони доларів). Третій: видати воєнних злочинців, починаючи з Путіна, завершуючи російськими солдатами", – озвучив Шейтельман.

В росіян теж є свої пропозиції. Політтехнолог зазначив, що вони хочуть, аби їм віддали всю Україну, а також прагнуть прибрати НАТО з Європи.

Політтехнолог наголосив, що не лише він не бачить прогресу в мирних переговорах. На цю тему вже виступив ексміністр закордонних справ України Кулеба, який сказав, що за останні чотири місяці просувань в переговорах не відбулось. Дуже відверто на цю тему висловився також сенатор-республіканець Джон Кеннеді, погодившись з тим, що немає ніяких результатів домовленостей у переговорах з Путіним, про які заявляв Трамп.

Кеннеді зробив простий висновок, що не треба намагатися вмовляти Путіна, їздити у Москву, а варто перетворити очільника Кремля і Росію у корм для риб, тоді він замислиться,

– озвучив Шейтельман.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що російсько-українська війна найближчим часом не завершиться. Він наголошує на тому, що Україна та Росія знають про умови один одного для припинення вогню, але поки що не досягли консенсусу.