У Трампа діагностували хронічну венозну недостатність

Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через "незначне набрякання" ніг і синці на одній із рук. Лікарі виявили у президента США венозне захворювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Читайте також Трамп: Coca-Cola в США використовуватиме справжній цукор замість сиропу

Яку хворобу діагностували у Трампа?

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу оприлюднила висновок лікаря Трампа, у якому йдеться про проведення ультразвукового дослідження та комплексного обстеження, зокрема судинної діагностики.

Результати засвідчили, що у 79-річного Трампа – хронічна венозна недостатність. За даними Клівлендської клініки, це стан, коли вени ніг не справляються з перекачуванням крові назад до серця, що призводить до її застою.

Водночас у Дональда Трампа не виявили ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, зокрема закупорок судин.

На нещодавніх світлинах також було помітно синці на тильній стороні руки президента. За словами лікаря, ці сліди відповідають незначному пошкодженню м'яких тканин, ймовірно, спричиненому частими рукостисканнями.

Нагадаємо, щорічний медогляд Дональд Трамп проходив у квітні. Тоді його лікар зазначив у висновку, що стан здоров'я президента є "відмінним".