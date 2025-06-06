Відчуття, що Росія не хоче миру, – Донька Келлога емоційно відреагувала на обстріл України

Донька спеціального представника США Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масштабний удар Росії по Україні у ніч на 6 червня. Їй зокрема, здається, що країна-агресорка не хоче миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Меган Моббс у X.

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Як донька Келлога відреагував на російський обстріл

Донька Келлога звернулася до батька прямо під час масованої російської атаки по Києву.

Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це через вибухи та стрілянину серед ночі, але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру,

– написала Моббс.

Вона додала, що мета Росії – аби США повірили, що вона завдає ударів у відповідь. Однак українські удари по території країни-агресорки були завдані у відповідь на безперервні російські атаки на цивільне населення й лише після того, як глава Кремля Владімір Путін відмовився від припинення вогню.

"Він хоче лише продовження війни, причому по всій Україні", – резюмує дочка Келлога.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував Моббс за підтримку України. Також він висловив вдячність її батьку – Кіту Келлогу за "зустріч у Вашингтоні, важливу розмову і повне взаєморозуміння".

Зауважимо, що Меган Моббс – очільниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation, який опікується логістичним хабом на кордоні Румунії та України та через який доставляють медикаменти та іншу допомогу до українських лікарень.