"Або допомога, або шатдаун": політолог пояснив, як Конгрес США може натиснути на Трампа

Демократи після виборів до Конгресу США отримають дієві важелі впливу на Дональда Трампа. Законодавці зможуть внести допомогу Україні до бюджету, поставивши главу Білого дому перед вибором або шатдауном.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, більшість аналітичних оцінок наразі віщують перевагу представникам Демократичної партії як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Важелі впливу на Трампа

Аналітик зазначив, що навіть якщо Трамп погрожуватиме ветувати рішення парламенту, законодавці матимуть сильні фінансові аргументи. Саме парламентарі ухвалюють державний кошторис та фінансування Пентагону, що позбавляє Білий дім можливості діяти повністю одноосібно.

Конгрес повинен ухвалювати бюджет та фінансування Пентагону. Демократи можуть вписати в закон про бюджет норми щодо військової допомоги для України або заборони імпорту російської нафти. Це змусить Трампа або підписати документ, або піти на шатдаун,

– наголосив політолог.

Криза довіри та настрої в суспільстві

Олещук також звернув увагу на загальне падіння довіри до державних інституцій у західному світі. На тлі інфляції та економічних труднощів у Європі стрімко зростає популярність антисистемних рухів, зокрема "Alternative für Deutschland" у Німеччині чи партії Марін Ле Пен у Франції.

Це масштабна електоральна революція, спрямована проти чинних європейських політичних еліт. Коли є розчарування в демократичних інституціях, з'являється спокуса очолити це розчарування і демонтувати їх, як це бувало в історії від античності до Гітлера та Муссоліні,

– застеріг Петро Олещук.

Він додав, що тотальна довіра спостерігається виключно в диктатурах на зразок Росії, де опонентів просто знищують репресіями. Оцінюючи ситуацію в Україні, експерт підкреслив, що внутрішні ЗМІ часто розколоті за політичними преференціями, тому регулярне спілкування глави держави із західною пресою є навіть більш корисним для суспільства.

Раніше експерт також зазначав, що результати голосування у США здатні завершити еру безумовного впливу Трампа всередині власної політичної сили.