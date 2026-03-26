Частина зброї для України перенаправляється на Близький Схід: Трамп каже, що це звична практика

США регулярно перенаправляють озброєння з різних регіонів світу, використовуючи наявні запаси, зокрема в Європі. Тоді як нині основну роль у підтримці України відіграють країни-члени НАТО.

Про це президент Дональд Трамп сказав під час відкритого засідання свого кабінету.

Чи може озброєння для України відправитись на Близький Схід?

Американський лідер прокоментував інформацію ЗМІ щодо можливого перенаправлення озброєння США, призначеного для України, на Близький Схід.

Він пояснив, що Штати регулярно перерозподіляють військові ресурси між регіонами, зокрема й ті, що розміщені в Європі.

Ми робимо це постійно. Розумієте, у нас є величезні запаси боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, їх повно. І ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого,

– заявив він.

Президент США вкотре наголосив, що попередня адміністрація виділяла Україні занадто велику фінансову допомогу, тоді як нині більшість підтримки фінансує НАТО.

За його словами, Америка тепер продає озброєння Альянсу, який, імовірно, передає його Україні.

Ми допомагали Україні, це почав Байден, і він виділив 350 мільярдів доларів – занадто багато, надто багато. А тепер ми продаємо це НАТО. Ми продаємо це НАТО, і вони, ймовірно, передають це Україні здебільшого, я думаю, вони передають це Україні, але нам платять за все, що ми віддаємо, ми більше нічого не даруємо,

– сказав Трамп.

Водночас американський політик зауважив, що ситуація з війною в Україні "дуже складна", втім США продовжують працювати над її вирішенням.

До слова, раніше видання The Washington Post писало, що Пентагон розглядає варіант перенаправлення на Близький Схід озброєння, яка призначене для України в межах програми НАТО PURL. Це пов'язано із виснаженням запасів ключових боєприпасів армії США під час війни проти Ірану. Джерела видання кажуть, що серед техніки, яку можуть перекидати – ракети-перехоплювачі для захисту неба.



Цікаво, що Пентагон також заявив про плани перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через ту ж програму PURL. Тільки замість додаткової допомоги для України, кошти мають піти на поповнення власних запасів американської армії.

