Не лише зміна посла: з'явилися сигнали про кардинальну зміну стосунків США та України

Дональд Трамп вирішив відновити допомогу Україні й навіть обіцяє збільшення постачань. Рішення про призупинення підтримки, скоріш за все, було грою.

Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, пояснивши, що президент США хотів натиснути на європейців. Для нього ідеальним варіантом буде надавати озброєння за гроші Європи.

До теми Театр абсурду: чому Трамп передумав та як вирішив відновити постачання зброї Україні

Чому Трамп змінив думку щодо України

Америка має багато озброєння, тому для країни було б вигідно продавати його Європі. Відповідно далі воно потрапить до України. Ставлення Трампа до війни також змінилося за останні місяці.

Вплив проросійської групи, яка переконувала зупинити допомогу та відмовитися від України, – зменшився. Навпаки ми бачимо тиск всередині республіканської партії та Конгресу задля підтримки нашої держави. Ба більше, Трамп не очікував категоричної реакції України, яка показала, що готова боротися попри все.

Також Трамп побачив, що Європа готова виділяти 5% ВВП на воєнні витрати, тобто там ніхто не жартує. З огляду на це, йому доводиться міняти свої погляди. Добре, що Трампа все-таки можна переконати,

– зауважив Цві Зільбер.

Політика США "вирівнюється", а Трамп дедалі частіше незадоволений діями Росії. Він сказав, що Дмитро Медведєв "грає з вогнем", а Володимир Путін його розчарував. Ми вже бачимо, що американський лідер змінює свої підходи.

Чи можуть поміняти посла України в США

Останнім часом не вщухають обговорення щодо кандидатури нового посла України у Сполучених Штатах. Західні ЗМІ називають чимало варіантів, серед яких низка міністрів. Скоріш за все, Оксану Маркарову справді замінять на цій посаді.

Це теж відображає зміни, які відбуваються між Україною та Америкою. Можна пригадати, що в Оксани Маркарової була конфліктна ситуація з республіканцями, коли Володимир Зеленський з її ініціативи приїхав на воєнний завод. Там перебувала віцепрезидентка США, яка балотувалася у президенти.

Тоді республіканці дуже озлобилися. З цього часу пройшло вже близько року. Тож заміна посла може стати ще одним поштовхом до налагодження відносин з американцями.

До слова, Дональд Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна, який "вбиває своїх та українських солдатів". Він пообіцяв зробити "сюрприз" очільнику Кремля. Перед тим президент США говорив про відсутність прогресу у війні.