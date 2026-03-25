До Латвії міг залетіти дрон з вибухівкою: відомі нові деталі інциденту з БпЛА

У ніч проти 25 березня до Латвії залетів російський або український безпілотник. В Об'єднаному штабі ЗС країни припускають, що дрон був із вибухівкою.

Про це повідомляє Delfi.

Який дрон "заблукав" у Європі?

За словами латвійського бригадного генерала Егилса Лещинскіса, дрон може бути як російським, так і українським. Попередньо, немає ознак, що БпЛА навмисно запустили у бік Латвії.

Зазначається, що летів безпілотник на висоті менше кілометра, тому його не виявили основні радари.

За наявними у Збройних сил Латвії даними, це був безпілотник із двигуном внутрішнього згоряння. Зважаючи на все, він мав боєголовку, оскільки здетонував,

– передає видання.

Військовий розповів, що загалом тієї ночі було два випадки з невідомими повітряними цілями. Перший, ймовірно дрон, залетів з Білорусі, рухався уздовж кордону 24 хвилини та вилетів на територію Росії.

Другий об'єкт за годину помітили на підльоті до Латвії. Він прямував з боку Росії, а через 20 хвилин зник із поля зору і вибухнув біля села Добровичина. Тоді група ППО прямувала, щоб перехопити ціль.

Як передає видання, місце, де збирають уламки, охороняють військові та правоохоронці.

