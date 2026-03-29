Невідомий дрон пролетів небезпечно близько від літака з Трампом
- Невідомий дрон пролетів близько до літака з Трампом біля аеропорту Палм-Біч.
- Роботу летовища тимчасово призупинили.
Біля аеропорту Палм-Біч помітили невідомий дрон. Це сталося якраз під час вильоту літака Air Force One з президентом США Дональдом Трампом на борту.
Через це роботу аеропорту у Флориді тимчасово призупинили. Для перевірки повітряного простору підняли гелікоптери. Про це повідомив журналіст Нік Сортор.
Що відомо про небезпечний інцидент у Палм-Біч?
За даними ЗМІ, дрон підлетів занадто близько саме в момент, коли президентський літак мав злітати, тому служби безпеки одразу втрутилися.
Згодом Air Force One безпечно вилетів. Обмеження в аеропорту зняли, і він повернувся до нормальної роботи.
Ані Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), ані Секретна служба США, яка відповідає за безпеку президента, поки не оприлюднили офіційних коментарів.
Невідомі дрони літають над США
У США тиждень фіксували масові польоти дронів над військовою базою Барксдейл у Луїзіані.
Кожного разу над базою з'являлися групи по 12 – 15 безпілотників, які кружляли над стратегічними зонами та намагалися уникати виявлення. Через це базу тимчасово закривали.
За даними ЗМІ, дрони могли бути не цивільними, а, ймовірно, військового призначення, і, можливо, перевіряли систему безпеки.
Подібні випадки також нещодавно фіксували біля інших військових об'єктів у США. Зокрема, над військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні (округ Колумбія), де живуть державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.