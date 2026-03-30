Фінляндія не просила Україну зупиняти атаки на порти Росії, – ЗМІ
У Фінляндії стверджують, що до них залетів та впав український безпілотник. Попри інцидент там не вимагають від України припинити удари по портах у Росії.
Про це повідомляє Yle з посиланням на джерела у сфері зовнішньої та безпекової політики.
Чи тиснула Фінляндія на Україну?
Видання передає, що Фінляндія планує дипломатичні перемовини з Україною у ході розслідування інциденту з безпілотниками. Проте зауважує, що мовиться саме про обмін інформацією, а не тиск.
ЗМІ нагадало, що президент Володимир Зеленський повідомив, що отримував сигнали від деяких партнерів, які закликали Україну зменшити атаки на нафтову та енергетичну інфраструктуру Росії.
Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного,
– уточнило джерело.
Дрони у Фінляндії та країнах Балтії помітили після атак України на російські нафтопаливні порти Приморськ і Усть-Луга.
Чи підтвердила Україна інцидент з дронами?
29 березня повітряний простір Фінляндії порушили кілька безпілотників. Два з них впали у фінському місті Коувола.
Тоді президент країни Александр Стубб запевнив, що один з дронів виявився українським. Фінська поліція вже розпочала розслідування.
У коментарі 24 Каналу речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що БпЛА в жодному разі не спрямовували в бік Фінляндії. Він припускає, що вони могли відхилитись від курсу через російські системи РЕБ.
Крім того, додав Тихий, українська сторона вже перепросила за інцидент.