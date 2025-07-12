Генерал ФРН відповів, на якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України
- Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що проєкт дронів-перехоплювачів для України намагатимуться реалізувати якомога швидше, але точні терміни поки невідомі.
- Фройдінг зазначив, що для розробки конкретного плану та технічних засобів знадобиться певний час, але співпраця вже обговорюється та робота ведеться.
Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг висловився щодо того, коли Україна побачить результати співпраці з ФРН у питанні дронів-перехоплювачів. Офіцер зазначив, що цей проєкт намагатимуться реалізувати якомога швидше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Крістіана Фройдінга, які цитує "Європейська правда".
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На якому етапі співпраця України та ФРН щодо дронів-перехоплювачів?
У німецького генерал-майора запитали, на якому етапі зараз перебувають інвестиції Німеччини у розроблення дронів-перехоплювачів для України.
Фройдінг заявив, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли будуть результати у цьому питанні.
Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби,
– зазначив офіцер Бундесверу.
Він також підкреслив, що на цей час складно сказати, коли нові дрони-перехоплювачі будуть в Україні. Але він пообіцяв, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо.
До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що у Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих російських дронів, які летять на столицю. Цей проєкт має назву "Чисте небо" та передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.