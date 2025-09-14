10 вересня майже два десятки російських безпілотників залетіли до Польщі. Жоден з них не переносив вибухівку. На думку Радослава Сікорського, це свідчить про те, що Росія хотіла лише перевірити реакцію Альянсу на агресію проти його члена.

За запитом Польщі НАТО активувало статтю 4. Вона дозволяє консультуватися із союзниками, коли територіальна цілісність або безпека держави-члена під загрозою, водночас не передбачає автоматичної військової відповіді, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

За якої умови реакція Польщі на атаку Росії була б жорсткішою?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська відповідь була б "набагато жорсткішою", якби під час атаки 10 вересня загинули чи постраждали люди. Водночас він не уточнив, до яких саме дій вдалася б його країна.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працює лише найсильніший тиск у відповідь", – сказав Сікорський.

Раніше Сікорський відкинув припущення Дональда Трампа, що вторгнення російських дронів до Польщі могло бути помилковим, пояснивши, що безпілотників було занадто багато. "Можна повірити, що один-два зіб'ються з курсу, але 19 помилок за одну ніч, протягом семи годин – вибачте, я в це не вірю", – заявив міністр.

Також очільник польського МЗС запропонував союзникам по НАТО і ЄС розглянути можливість знищення російських дронів і ракет безпосередньо над Україною.

Нагадаємо, що у Росії заперечили атаку. Там сказали, що, мовляв, треба довести, що до Польщі залетіли саме російські дрони.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?