Зловили групу туристів, які запускали дрони біля однієї з головних баз флоту Норвегії
- У Норвегії затримали іноземну туристичну групу за запуск дронів біля військово-морської бази НАТО.
- Шістьох осіб оштрафували, конфіскували два дрони.
Про це пише NRK.
Що відомо про дрони біля бази ВМС Норвегії?
Інцидент стався у суботу, 21 березня. Іноземці порушили заборону на дрони у районі Рамсунду на півночі країни.
Довідково. Це невелике село та військово-морська база НАТО в комуні Хьелльсунн. Воно розташоване на березі протоки, а поруч проходять туристичні маршрути.
Поліцію повідомили про кілька дронів у забороненій зоні. За цим стояла іноземна туристична група з шести осіб.
Усіх їх було оштрафовано, а два дрони конфісковано.
"Поліція продовжить розслідування справи щодо трьох осіб, їх допитали", – також додали у NRK.
Чи дійсно це були туристи, чи російські шпигуни – не повідомляється.
Росія шпигує у Європі
У січні були повідомлення про те, що Росія збільшила кількість шпигунів поблизу кордону з Норвегією. Вони намагалися проникати на її територію на рибальських суднах через норвезькі порти.
Російські шпигуни регулярно видають себе і в інших країнах. Зокрема, у Латвії Росія вербує людей з кримінальним минулим для здійснення диверсій проти військових та критично важливих об'єктів. У лютому було затримано 4 особи які збирали інформацію про цивільну та військову інфраструктуру країни.
Також раніше в ексклюзивній колонці для 24 Каналу Олег Савицький, стратегічний радник Razom We Stand, розповідав, як Росія працює через науковців у ЄС. Однією з ключових фігур є Катя Яфімава. Це багаторічна дослідниця європейських газових ринків, співробітниця Оксфордського Інституту Енергетичних Досліджень та віцеголова Групи експертів за газу Європейської Економічної Комісії ООН. Наголошується, що протягом майже 20 років її публічні позиції збігаються з ключовими інтересами "Газпрому" та Росії.
А у Швеції ще влітку 2025 храм РПЦ запідозрили у шпигунстві. Він розташований поруч з аеропортом, і туди обмежений доступ для відвідувачів. До того ж настоятель церкви Павло Макаренко має зв'язки з російською розвідкою, раніше він був засуджений за фінансові шахрайства і отримав медаль за службу розвідці.