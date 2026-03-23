Зловили групу туристів, які запускали дрони біля однієї з головних баз флоту Норвегії

У Норвегії туристи запускали дрони біля однієї з головних баз флоту. Їх затримали.

Про це пише NRK.

Що відомо про дрони біля бази ВМС Норвегії?

Інцидент стався у суботу, 21 березня. Іноземці порушили заборону на дрони у районі Рамсунду на півночі країни.

Довідково. Це невелике село та військово-морська база НАТО в комуні Хьелльсунн. Воно розташоване на березі протоки, а поруч проходять туристичні маршрути.

Поліцію повідомили про кілька дронів у забороненій зоні. За цим стояла іноземна туристична група з шести осіб.

Усіх їх було оштрафовано, а два дрони конфісковано.

"Поліція продовжить розслідування справи щодо трьох осіб, їх допитали", – також додали у NRK.

Чи дійсно це були туристи, чи російські шпигуни – не повідомляється.

Росія шпигує у Європі