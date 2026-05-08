Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до смертної кари

Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою виконання вироку у справах про масштабну корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про вироки колишнім китайським міністрам?

Як повідомляється, Лі Шанфу звинуватили в отриманні хабарів, а також у спробах використати службове становище для особистих кадрових призначень і просування потрібних людей.

Щодо Вей Фенхе, слідство встановило, що він отримував "величезні суми грошей та цінності" як хабарі й надавав кадрові послуги. У китайській владі заявили, що його дії були "надзвичайно серйозними, мали вкрай згубний вплив та завдавали величезної шкоди".

У Китаї смертний вирок із відстрочкою зазвичай означає, що протягом двох років засуджений перебуває під наглядом. Якщо за цей час він не вчиняє нових злочинів, покарання автоматично замінюють на довічне ув’язнення без права дострокового звільнення чи пом’якшення вироку.

Китайська армія стала одним із головних об’єктів антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна після його приходу до влади у 2012 році. Особливо масштабні чистки розгорнулися у 2023 році, коли розслідування зачепили навіть елітні Ракетні війська КНР, відповідальні за ядерний арсенал країни.

