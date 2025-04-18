Байден завершив політичну кар’єру та надає послуги спікера на заходах за 300 000 доларів, – NYT

Колишній президент США Джо Байден після звільнення з посади вирішив попрацювати спікером на різних заходах. Він пропонує свої послуги, однак ціна за них виявилася немаленькою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення джерел New York Post.

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Колишній президент США готовий виступати на заходах

Завершивши свою політичну кар'єру Джозеф Байден, ймовірно, пропонує свої виступи організаторам заходів. Він ще на початку лютого підписав контракт із компанією Creative Artists Agency, згідно з яким Байдену надається приватний літак та витрати на п’ятьох співробітників.

Джо Байден може виступити на будь-якому заході за гонорар у 300 тисяч доларів. Станом на зараз люди не охоче користуються такою пропозицією.

Цікаво, що своє спікерство Байден оцінив дешевше, ніж колись пропонував Барак Обама. 44-й президент США брав участь у заходах за 400 тисяч доларів.

Помічники Байдена сумніваються в його уміннях як спікера, особливо після того, як він назвав темношкірих людей "кольоровими" у своїй промові в Чикаго на конференції з питань інвалідності.

На це було важко дивитися. Це було схоже на те, як хтось, про кого ти піклуєшся, починає регресувати. Ми просто хотіли, щоб він насолоджувався відставкою, як інші президенти, а не йшов ось так,

– сказав виданню один з посадовців Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно Байден виступив з великою промовою у відповідь на критику нинішнього президента Дональда Трампа. Очільник США назвав свого попередника "сонним Джо", зазначивши, що Байден був "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів", а його політика шкодила державі.