Пєсков відповів, чи варто чекати дзвінка Путіна Трампу на тлі візиту Віткоффа

Дмітрій Пєков висловився про можливість нового телефонного дзвінка Владіміра Путіна до Дональда Трампа. Прессекретар російського президента сказав, що це цілком може статися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чи може Путін подзвонити Трампу на тлі візиту Віткоффа

Дмітрій Пєсков припустив, що після зустрічі Владіміра Путіна та спецпосланника президента США Стіва Віткоффа теоретично можлива нова телефонна розмова російського президента з Дональда Трампом.

Теоретично можлива, чи так, чи ні,

– сказав прихвостень глави Кремля.

Прессекретар Путіна також заявив, що зустріч Путіна та Віткоффа триває. Розмова проходить у будівлі президентської бібліотеки у Санкт-Петербурзі. Тривалість зустрічі не регламентована.

До слова, Владімір Путін почав розмову зі спецпосланником Дональда Трампа близько 18:00 за російським часом. До цього американський посадовець зустрівся з посланцем Путіна Кірілом Дмитрієвим.

Цікаво, що прессекретар Дмітрій Путін розповідав, що під час переговорів будуть порушені питання "українського врегулювання", а також місця можливої зустрічі Путіна та Трампа. За словами російського посадовця, проривних результатів цих переговорів не очікується.