Росія котиться в прірву: аналітик сказав, коли Трамп може прискорити цей процес

Росія планомірно падає в прірву економічного забуття. Вагому роль в цьому зіграла Європа, яка продовжує поетапно вводити проти неї санкції. Вже впроваджено до 20 санкційних пакетів.

На цьому наголосив в етері 24 Каналу аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, підкресливши, що про кепські справи Росії свідчить інформація української, французької, американської розвідок.

Європа і США в позиції вичікування

Сьогодні, як зазначив аналітик, навіть радники Трампа сигналізують йому про те, що варто пришвидшитися з розв'язанням російсько-української війни. Зокрема в контексті торгівлі між США і Росією, бо скоро там не буде з ким торгувати. Прогнозується, що російський ринок перестане бути платоспроможним, а економіка функціонувати.

"Можливо, це одна з причин, хоча й не основна, чому Трамп хоче прискорювати процес. Європа тисне, наскільки може. Можна було б сказати, що їй варто надати Україні всі засоби ураження і посилити військову допомогу, але складається враження, що вона й так зараз працює на межі своїх політичних спроможностей", – вважає Костогризов.

Він зауважив, що американці могли б робити більше для України, але їм в цьому заважає президент Дональд Трамп. Однак аналітик наголосив, що лідер США керується принципом, що людину, яка падає, треба підштовхнути.

Якщо Росія буде падати, я впевнений, що він її підштовхне. Просто він хоче, щоб всю брудну роботу зробили за нього. Він досі вважає надто ризикованим розвернутися зараз повністю на бік України, розірвати всі можливі канали зв'язку з Росією і замість перемовин ставити ультиматуми,

– пояснив Костогризов.

Підсумовуючи, аналітик висловив думку, що у Трампа ще не склалося враження, що Росія вкрай слабка. Він додав, що нині складно сказати, від чого в нього таке враження може сформуватися. Костогризов припускає, що мають статися заворушення в Росії на кшталт заколоту Пригожина.

"Американці, на жаль, як і більшість наших союзників, просто вичікують. Вони небезпідставно переконані, що російська економіка найближчим часом може себе показувати ще гірше, це призведе до серйозних проблем в суспільстві та на фронті, але при цьому вони не готові ризикувати. США досі вірять в ядерну ескалацію", – підкреслив аналітик.

Які проблеми відчуває російська економіка?