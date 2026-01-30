Допомагає Росії виготовляти “Орешник”: яка країна зацікавлена у продовженні війни проти України

Росія була б у значно гіршому становищі, якби не один з її партнерів. Саме він допомагає ворогу триматися на плаву.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Китай продовжує підтримати Росію у війні проти України. За даними ЗМІ, саме вони надали ключове обладнання для виробництва тої ж ракети "Орешник".

Чому Китай допомагає Росії?

За словами Жмайла, цілком ймовірно, що найближчим часом почнуться санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії. Але навряд чи це зупинить процес. Дуже швидко на їхньому місці постануть нові компанії.

Росія налагодила канал постачання підсанкційних товарів через Китай. І тут вже варто вводити санкції проти самої КНР.

Саме завдяки Китаю Росія наростила виробництво ракетного озброєння. Китайські спеціалісти допомагають вдосконалювати російську зброю. яка тепер летить точніше. Фактично Китай є основною причиною, чому продовжується агресія проти України,

– сказав Жмайло.

Китай зацікавлений в тому, аби війна тривала якнайдовше. Виснажена Україна, Росія та країни Заходу дають можливість КНР нарощувати свій потенціал.

Як Китай допомагає Росії?