Допомагає Росії виготовляти “Орешник”: яка країна зацікавлена у продовженні війни проти України
- Китай підтримує Росію у війні проти України, надаючи ключове обладнання для виробництва ракет, зокрема "Орешник".
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, чому Китай зацікавлений у продовженні війни.
Росія була б у значно гіршому становищі, якби не один з її партнерів. Саме він допомагає ворогу триматися на плаву.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Китай продовжує підтримати Росію у війні проти України. За даними ЗМІ, саме вони надали ключове обладнання для виробництва тої ж ракети "Орешник".
Читайте також Скільки у Росії ракет "Орешник" і у чому полягає майбутня загроза: у СЗР розкрили деталі
Чому Китай допомагає Росії?
За словами Жмайла, цілком ймовірно, що найближчим часом почнуться санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії. Але навряд чи це зупинить процес. Дуже швидко на їхньому місці постануть нові компанії.
Росія налагодила канал постачання підсанкційних товарів через Китай. І тут вже варто вводити санкції проти самої КНР.
Саме завдяки Китаю Росія наростила виробництво ракетного озброєння. Китайські спеціалісти допомагають вдосконалювати російську зброю. яка тепер летить точніше. Фактично Китай є основною причиною, чому продовжується агресія проти України,
– сказав Жмайло.
Китай зацікавлений в тому, аби війна тривала якнайдовше. Виснажена Україна, Росія та країни Заходу дають можливість КНР нарощувати свій потенціал.
Як Китай допомагає Росії?
- ЗМІ повідомляють, що Китай надає Росії обладнання для виробництва "Орешника" та інших ракет, якими ворог продовжує атакувати Україну. При цьому КНР цинічно розповідає, що дотримується нейтралітету.
- Надходить інформація, що Китай надав ворогу мікрочипи та плати пам'яті на суму в майже 5 мільярдів доларів. Також вони вже експортували критично важливі для авіації кулькові підшипники на 130 мільйонів доларів.
- У Китаї, звісно ж, відкидають цю інформацію. Там переконують, що вони ніколи "не розпалюють вогонь і не користуються ситуацією".