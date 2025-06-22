Радбез ООН збереться на екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у неділю після обіду. Розглянуть ситуацію навколо американських ударів по іранських ядерних об’єктах.

США, ймовірно, накладуть вето на резолюцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ та Reuters.

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Радбез ООН розгляне удари США по Ірану

На розгляд винесено проєкт резолюції, в якому йдеться про необхідність "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході. Ініціаторами на прохання Тегерану виступили Росія, Китай і Пакистан.

За інформацією Reuters, у тексті документа не згадується жодна країна безпосередньо, хоча критику спрямовано конкретно на авіаудари по іранських ядерних об'єктах.

Час можливого голосування щодо резолюції поки що не визначено.

Очікується, що США накладуть вето на резолюцію.

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Операцію назвали "Опівнічний молот".

Операція, що стартувала з бази в Міссурі, була найдовшою для B-2 з часу терактів 11 вересня 2001 року.

Бомбардувальники скинули потужні протибункерні бомби на ядерні полігони Фордо і Натанз, а підводний човен США запустив ракети "Томагавк" по Ісфахану.