Колись був поліцейським: хто такий "Ель Менчо", через якого біснуються наркокартелі у Мексиці

Мексика у вогні, але не через війну. 22 лютого там відбулася масштабна спецоперація проти наркокартелю "Нове покоління Халіско", було вбито їхнього ватажка "Ель Менчо" – Немесіо Осегера Сервантеса.

Після смерті цього одного із найбільш розшукуваних злочинців у Мексиці спалахнули повноцінні бойові дії. Деталі про наркобарона зібрало The New York Times.

Хто такий "Ель Менчо", через якого заворушення в Мексиці?

Він був одним з найжорстокіших кримінальних діячів країни.

"Ель Менчо" народився 1966 року в Мексиці в сім'ї бідних фермерів. До Каліфорнії переїхав ще підлітком. Там його двічі звинувачували в торгівлі наркотиками. Кумедно, та молодик після арештів якийсь час працював поліцейським у Мексиці.

У 1996 році він одружився з Розаліндою Гонсалес Валенсією, племінницею впливового лідера банди Армандо Валенсії.

Державний департамент пропонував винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.



"Ель Менчо" розшукувала Америка / Фото Getty Images

Картель "Нове покоління Халіско" (CJNG) з'явився в 2009 році, відокремившись від потужного картелю "Сіналоа". Зараз вони запеклі конкуренти.

Цей картель виріс і став однією з домінуючих організацій, що займаються незаконним обігом наркотиків у Мексиці. Він веде боротьбу з конкурентами в багатьох штатах Мексики, одночасно переправляючи синтетичні наркотики – включаючи кокаїн, метамфетамін, а в останні роки – фентаніл – до Сполучених Штатів та інших країн,

"Ель Менчо" розширював свій вплив, укладаючи угоди з меншими місцевими бандами. А щоб була "співпраця" – вдавалися до насильства та залякування.

"Вважається, що група, яка, за оцінками американського уряду, складається приблизно з 15 тисяч до 20 тисяч членів, щорічно отримує мільярди доларів доходу. Її злочинна діяльність включає торгівлю наркотиками, вимагання, крадіжку палива, викрадення людей, незаконну вирубку лісу та видобуток корисних копалин, а також контрабанду мігрантів", – перелічили вражаючі цифри NYT.

Страшно, але картель проводить публічні страти та виставляє тіла на показ. Серед убитих – мексиканські політики, судді та правоохоронці.

Що буде після смерті "Ель Менчо"?