Після смерті цього одного із найбільш розшукуваних злочинців у Мексиці спалахнули повноцінні бойові дії. Деталі про наркобарона зібрало The New York Times.
Хто такий "Ель Менчо", через якого заворушення в Мексиці?
Він був одним з найжорстокіших кримінальних діячів країни.
"Ель Менчо" народився 1966 року в Мексиці в сім'ї бідних фермерів. До Каліфорнії переїхав ще підлітком. Там його двічі звинувачували в торгівлі наркотиками. Кумедно, та молодик після арештів якийсь час працював поліцейським у Мексиці.
У 1996 році він одружився з Розаліндою Гонсалес Валенсією, племінницею впливового лідера банди Армандо Валенсії.
Державний департамент пропонував винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.
"Ель Менчо" розшукувала Америка / Фото Getty Images
Картель "Нове покоління Халіско" (CJNG) з'явився в 2009 році, відокремившись від потужного картелю "Сіналоа". Зараз вони запеклі конкуренти.
Цей картель виріс і став однією з домінуючих організацій, що займаються незаконним обігом наркотиків у Мексиці. Він веде боротьбу з конкурентами в багатьох штатах Мексики, одночасно переправляючи синтетичні наркотики – включаючи кокаїн, метамфетамін, а в останні роки – фентаніл – до Сполучених Штатів та інших країн,
"Ель Менчо" розширював свій вплив, укладаючи угоди з меншими місцевими бандами. А щоб була "співпраця" – вдавалися до насильства та залякування.
"Вважається, що група, яка, за оцінками американського уряду, складається приблизно з 15 тисяч до 20 тисяч членів, щорічно отримує мільярди доларів доходу. Її злочинна діяльність включає торгівлю наркотиками, вимагання, крадіжку палива, викрадення людей, незаконну вирубку лісу та видобуток корисних копалин, а також контрабанду мігрантів", – перелічили вражаючі цифри NYT.
Страшно, але картель проводить публічні страти та виставляє тіла на показ. Серед убитих – мексиканські політики, судді та правоохоронці.
Що буде після смерті "Ель Менчо"?
Вважається, що загибель "Ель Менчо" є великою перемогою для мексиканського уряду. Адже, зокрема, допоможе зменшити тиск з боку Трампа, який у січні 2026-го погрожував наземними ударами по наркокартелях у Мексиці.
Але картелі складно перемогти. Якщо один втрачає вплив – з'являються інші.
У штаті Халіско запровадили режим надзвичайної ситуації. Місцевим радять не виходити з будинків, громадський транспорт не працює, аеропорти не приймають рейси. Але в столиці штату Гвадалахарі, де були підпали, за кілька місяців має пройти чемпіонат світу з футболу.