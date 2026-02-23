После смерти этого одного из самых разыскиваемых преступников в Мексике вспыхнули полноценные боевые действия. Детали о наркобароне собрало The New York Times.

Кто такой "Эль Менчо", из-за которого беспорядки в Мексике?

Он был одним из самых жестоких криминальных деятелей страны.

"Эль Менчо" родился в 1966 году в Мексике в семье бедных фермеров. В Калифорнию переехал еще подростком. Там его дважды обвиняли в торговле наркотиками. Забавно, и молодой человек после арестов какое-то время работал полицейским в Мексике.

В 1996 году он женился на Розалинде Гонсалес Валенсией, племянницей влиятельного лидера банды Армандо Валенсии.

Государственный департамент предлагал вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту.



"Эль Менчо" разыскивала Америка / Фото Getty Images

Картель "Новое поколение Халиско" (CJNG) появился в 2009 году, отделившись от мощного картеля "Синалоа". Сейчас они ожесточенные конкуренты.

Этот картель вырос и стал одной из доминирующих организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в Мексике. Он ведет борьбу с конкурентами во многих штатах Мексики, одновременно переправляя синтетические наркотики – включая кокаин, метамфетамин, а в последние годы – фентанил – в Соединенные Штаты и другие страны,

– информирует СМИ.

"Эль Менчо" расширял свое влияние, заключая соглашения с меньшими местными бандами. А чтобы было "сотрудничество" – прибегали к насилию и запугиванию.

"Считается, что группа, которая, по оценкам американского правительства, состоит примерно из 15 тысяч до 20 тысяч членов, ежегодно получает миллиарды долларов дохода. Ее преступная деятельность включает торговлю наркотиками, вымогательство, кражу топлива, похищение людей, незаконную вырубку леса и добычу полезных ископаемых, а также контрабанду мигрантов", – перечислили впечатляющие цифры NYT.

Страшно, но картель проводит публичные казни и выставляет тела на показ. Среди убитых – мексиканские политики, судьи и правоохранители.

Что будет после смерти "Эль Менчо"?