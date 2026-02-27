Літав на військові база: Міноборони Великої Британії розповіло деталі про Епштейна

Міністерство оборони почало переглядати записи польотів з метою знайти інформацію стосовно пересування Джеффрі Епштейна. Сексуальний злочинець також неодноразово приземлявся на базах ВПС.

Британська поліція вже з'ясовує, чи займався Епштейн торгівлею жінками через два лондонські аеропорти. Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також З "файлів Епштейна" зникли ключові свідчення проти Трампа: його звинувачували в насильстві

Чи літав Епштейн на бази ВПС?

Джеффрі Епштейн міг використовувати бази Королівських ВПС, зокрема Мархем на сході Англії та Нортголт поблизу Лондона. Його приватний літак неодноразово там приземлявся.

Після гучних заяв, міністр оборони наказав перевірити всі записи про рейси Епштейна на бази ВПС і передати правоохоронцям будь-яку інформацію, пов’язану із злочинами.

У відомстві заявили, що Міноборони сприятиме будь-якому розслідуванню цивільної поліції. Вони також висловили співчуття жертвам "мерзенних злочинів" Епштейна.

Нагадаємо, що скандальні "файли Епштейна" містять понад 6 мільйонів сторінок документів, зокрема 2000 відео та 180 000 зображень. У файлах є усі подробиці злочинів мільярдера, пов'язаних із сексуальною експлуатацією жінок та торгівлею людей. Особливу увагу привертає ймовірність причетності до них президента США Дональда Трампа.

Останні новини щодо файлів Епштейна