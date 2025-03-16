Ердоган запевнив Трампа в підтримці "рішучих та прямих" зусиль щодо війни в Україні

Президент Туреччини обговорив із лідером США важливі питання. Зокрема, розмова стосувалась і ситуації в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 березня мав телефонну розмову із Дональдом Трампом. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу турецького лідера.

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Ердоган підтримав Трампа

Їхня розмова, зокрема, стосувалась і війни Росії проти України.

Під час розмови Ердоган підтримав "рішучі та прямі ініціативи Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною". Мовиться про намагання змусити держави сісти за стіл перемовин.

За словами Ердогана, Анкара прагне до справедливого і тривалого миру від самого початку війни і продовжуватиме це робити і надалі.

Також Трамп та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії, з якої турецький президент закликав зняти санкції, а також повернення Анкари до програми винищувачів F-35.

Раніше турецький президент Ердоган відреагував на пропозицію про тимчасове припинення вогню між Росією і Україною. Він сподівається, що Росія "конструктивно відреагує".