Президент Зеленський прокоментував призначення начальником Генштабу Андрія Гнатова, передає 24 Канал.

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Кадрові зміни у Генштабі

Президент підкреслив, що Гнатов – "бойовий хлопець". Перед ним стоїть завдання – використання "саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи".

"Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", – підкреслив глава держави.

Також він повідомив, що генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони.

Росія затягує з "перемир'ям"

Володимир Зеленський нагадав, що майже тиждень Росія ігнорує американську пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів.

"Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії", – підсумував президент. Він пообіцяв, що влада зробить усе, аби ще більше активізувати дипломатію, аби вона була результативною.

Розмова з новим прем'єром Канади

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Марком Карні. Він подякував канадцю за підтримку українського суверенітету. Політики обговорили санкції проти Росії, і особливо проти її танкерного флоту, банків, проти схем заробітку російської держави.

Новини щодо військової допомоги

Міністр оборони Умєров доповів президенту про виконання задач щодо ППО – ракети для IRIS-T, NASAMS та SAMP/T.

Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселю,

– повідомив Зеленський.

Також глава держави повідомив про роботу над конкретними гарантіями безпеки для України.

"Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються. Дякую всім, хто з Україною!", – зазначив президент.