Ердоган поговорив з Путіним про війну в Україні

Реджеп Ердоган після розмови з президентом Франції провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови президент Туреччини підтвердив, що його країна готова прийняти переговори України та Росії щодо завершення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Туреччини. Важливо Путін запропонував Україні відновити прямі переговори вже 15 травня Ердоган провів телефонну розмову з Путіним Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 травня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови турецький лідер підтвердив, що готовий прийняти переговори у Туреччині. Президент заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів,

– мовиться у заяві адміністрації президента Туреччини.