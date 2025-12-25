Естонія попередила, що російських "зелених чоловічків" застрелять, якщо ті перетнуть кордон

Військові Естонії застрелять російських "зелених чоловічків" у разі, якщо вони перетнуть кордон та зайдуть на територію держави. Раніше їх уже помічали на межі між країнами.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet.

Як Естонія попередила Росію?

Естонський міністр нагадав, що у жовтні 2025 року військові біля кордону з Росією побачили так званих "зелених чоловічків". Ідеться про російських військових, які були без офіційних розпізнавальних знаків.

За його словами, це був не перший подібний інцидент, коли так помічали росіян, проте хоч це і не було нічим серйозним з російської сторони, про всяк випадок тоді закрили пункт пропуску через кордон.

Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень із Нарви - прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись "зелені чоловічки" перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут немає жодної дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати,

– заявив Маргус Цахкна.

Яка загроза існує для Естонії?