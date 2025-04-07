В Eutelsat оцінили, чи зможуть стати альтернативою Starlink в Україні
- Eutelsat не може повністю замінити Starlink для України, але здатна закрити критично важливі кейси.
- Гендиректорка Eutelsat Єва Бернеке вважає, що залежність від Starlink можна вирішити на рівні урядів.
Альтернативного варіанту для України, який зміг би замінити для неї Starlkink, на сьогодні не існує. Втім, Eutelsat була б здатна закрити "критично важливі кейси".
Всю потужність зв'язку там би взяти на себе не змогли. Про це в інтерв'ю Politico заявила головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке, передає 24 Канал.
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Чи може Eutelsat замінити Starlink
Головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке вважає, що робота зі Starlink, є "залежністю", яку можна вирішити в Білому домі, або ж в приватній резиденції американського президента.
На її думку, хоч для України було б добре мати кілька альтернатив в питанні супутникового зв'язку, сьогодні ніхто не готовий прийняти виклик голови SpaceX, мільярдера Ілона Маска.
Якби ми захотіли взяти на себе всю потужність зв'язку для України та всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте просто будемо дуже чесними. Але я думаю, що ми можемо забезпечити можливості для деяких критично важливих для уряду кейсів використання,
– заявила вона.
Нагадаємо, нещодавно французький оператор Eutelsat заявив, що веде перемовини з європейськими урядами щодо надання своїх послуг в Україні, бо Київ шукає альтернативні Starlink засоби.