З'явилися нові деталі справи Джеффрі Епштейна. Там згадувалось про багато гучних імен, мовиться про Дональда Трампа та Володимира Путіна. Є також припущення, що Епштейн став спецоперацією Кремля.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що для Росії Захід завжди був ворогом і загрозою, яку потрібно знищити. Справа Епштейна могла стати хорошою нагодою для Путіна, щоб мати компромати на впливових осіб США.

Як Росія може використовувати файли Епштейна?

Володимир Огризко підкреслив, що Путін прагне підривати єдність західних союзників. Для нього важливі дезінтеграція Європейського Союзу, занепад НАТО та мати людей, яких можна використовувати для подібних цілей.

Кремлівський диктатор, ймовірно, вже давно спланував операцію, за допомогою якої йому вдалось інтегрувати своїх агентів у західне суспільство.

Епштейн подарунок долі, якого російські спецслужби могли використовувати на всі 100%. У Путіна був припадок щастя, коли він зміг організувати всю цю систему. Там же не тільки американці, але і європейці (з різних сфер життя – 24 Канал),

– сказав ексміністр.

Він підкреслив, що, за даними файлів, Епштейн обговорював можливості зустрічі з Путіним. Це яскрава деталь, яка може свідчити про певні контакти сторін.

Якщо це дійсно так, то за словами Володимира Огризка, у Путіна можуть бути накопичені певні компромати на Трампа.

Саме тому лідер США так добре розуміє кремлівського диктатора, так добре до нього ставиться. Адже, коли людина на гачку, то з нею можна робити що завгодно,

– висловився він.

Що ж стосується посилення санкцій США проти Росії, то вони можуть бути навмисне не надто нищівними, щоб лише створювати видимість тиску на Кремль.

Як файли Епштейна впливають на політичні процеси?