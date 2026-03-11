Майже півсотні згадок: як Янукович засвітився у "файлах Епштейна"
- Ім'я Віктора Януковича згадується 47 разів у "файлах Епштейна", але немає підтвердження його особистих контактів з Епштейном.
- Файли містять згадки про інші українські питання, такі як Революція гідності 2014 року та можливі бізнес-інтереси Епштейна в Україні.
Файли, пов'язані з розслідуванням справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна викривають його взаємозв'язки з низкою відомих і впливових у світі людей. До переліку згаданих у справі імен потрапив і колишній український президент Віктор Янукович.
Нові документи у справі засудженого за сексуальні злочини мільйонера опублікували в Міністерстві юстиції США.
Як Янукович фігурував у "файлах Епштейна"?
Згадки його імені зустрічаються в матеріалах справи 47 разів. Попри це, у жодному з документів не міститься підтвердження особистих зустрічей чи контактів між Януковичем та Епштейном.
Втім, є й інші цікаві деталі "файлів", пов'язані з Україною. Назва нашої держави зустрічається в матеріалах 1978 разів, переважно в контексті Революції гідності 2014 року, втечі Януковича та геополітичних процесів навколо країни.
До того ж один з електронних листів, датований січнем 2011 року, стосується "Українського ланчу" у Давосі, організованого бізнесменом Віктором Пінчуком. У ньому Епштейн цікавився, чи можна відвідати захід без офіційного запрошення.
Серед імен учасників згадуються Янукович, тодішній президент Польщі Броніслав Коморовський та фінансист Джордж Сорос.
Також у матеріалах фігурує другий президент України, Леонід Кучма, тричі згадується у зв'язку з юридичними справами в Києві. Крім того, у документах присутні ім'я політтехнолога Пола Манафорта та згадки про модельні агентства. Втім, компрометуючих доказів щодо цих осіб у файлах не зафіксовано.
Розслідувачі виявили й листування Епштейна з українкою Анастасією Н., яка з 2015 до 2019 року підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував її витрати на салони краси, авіаперельоти та техніку.
Окремі документи також містять згадки про можливі бізнес-інтереси Епштейна в Україні. Так, у 2017 році він обговорював потенційні угоди у банківському секторі та розглядав купівлю п'ятирівневої вілли у Львові.
А де зараз Янукович?
1 вересня 2025 року президент-втікач Віктор Янукович вперше за довгий час записав публічне відеозвернення. Тоді він заявив, що нібито намагався наблизити Україну до Європейського Союзу, проте критикував європейських партнерів за, на його думку, зверхнє ставлення.
А нещодавно, 4 березня, літак, пов'язаний із колишнім президентом, бачили в Омані під час масової евакуації з регіону. Згідно з міжнародними медіа, на борту перебували представники російської політичної та бізнес-еліти.
Водночас Янукович встиг облаштувати в Сочі приватну резиденцію "Благодать", що за масштабами та архітектурою нагадує його "Межигір'".