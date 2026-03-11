Майже півсотні згадок: як Янукович засвітився у "файлах Епштейна"

Файли, пов'язані з розслідуванням справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна викривають його взаємозв'язки з низкою відомих і впливових у світі людей. До переліку згаданих у справі імен потрапив і колишній український президент Віктор Янукович.

Нові документи у справі засудженого за сексуальні злочини мільйонера опублікували в Міністерстві юстиції США.

Як Янукович фігурував у "файлах Епштейна"?

Згадки його імені зустрічаються в матеріалах справи 47 разів. Попри це, у жодному з документів не міститься підтвердження особистих зустрічей чи контактів між Януковичем та Епштейном.

Втім, є й інші цікаві деталі "файлів", пов'язані з Україною. Назва нашої держави зустрічається в матеріалах 1978 разів, переважно в контексті Революції гідності 2014 року, втечі Януковича та геополітичних процесів навколо країни.

До того ж один з електронних листів, датований січнем 2011 року, стосується "Українського ланчу" у Давосі, організованого бізнесменом Віктором Пінчуком. У ньому Епштейн цікавився, чи можна відвідати захід без офіційного запрошення.

Серед імен учасників згадуються Янукович, тодішній президент Польщі Броніслав Коморовський та фінансист Джордж Сорос.

Також у матеріалах фігурує другий президент України, Леонід Кучма, тричі згадується у зв'язку з юридичними справами в Києві. Крім того, у документах присутні ім'я політтехнолога Пола Манафорта та згадки про модельні агентства. Втім, компрометуючих доказів щодо цих осіб у файлах не зафіксовано.

Розслідувачі виявили й листування Епштейна з українкою Анастасією Н., яка з 2015 до 2019 року підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував її витрати на салони краси, авіаперельоти та техніку.

Окремі документи також містять згадки про можливі бізнес-інтереси Епштейна в Україні. Так, у 2017 році він обговорював потенційні угоди у банківському секторі та розглядав купівлю п'ятирівневої вілли у Львові.

А де зараз Янукович?