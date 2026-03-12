Чи є загроза для США від Ірану: у Каліфорнії та Білому домі зробили заяву про попередження ФБР
- ФБР попередило про ймовірні удари іранських безпілотників по західному узбережжі США, але в Каліфорнії запевнили, що безпосередньої загрози немає.
- Речниця Білого дому Кароліна Левітт назвала повідомлення про загрозу "наводкою" на неперевіреній інформації і заявила, що такої загрози ніколи не існувало.
Федеральне бюро розслідувань попередило про ймовірні удари іранських безпілотників на західне узбережжя США. Утім, у Каліфорнії запевнили, що безпосередньої загрози для штату через це немає.
Ситуацію пояснив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, повідомляє Associated Press.
Чи є загроза для Каліфорнії?
За словами губернатора, влада Каліфорнії була заздалегідь поінформована про потенційні загрози. Він запевнив, що безпекові служби регулярно опрацьовують можливі сценарії оборони від атак безпілотників.
Нам була відома ця інформація... Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв,
– сказав він.
Гевін Ньюсом наголосив, що питання захисту від БпЛА завжди були на першому місці для влади.
Яка позиція Білого дому?
Речниця Білого дому Кароліна Левітт, коментуючи подібні повідомлення стосовно розвідувальних даних ФБР, назвала відповідні повідомлення "наводкою", яка, мовляв, ґрунтується на неперевіреній інформації.
Для чіткості: жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було,
– написала вона в Х.
Вона, зокрема, різко розкритикувала нещодавню публікацію ABC News про подібну загрозу, яку видання написало з посиланням на попередження ФБР. Левітт закликала журналістів відкликати "неправдиву новину".
Що цьому передувало?
Нагадаємо, нещодавно ФБР відправило попередження поліцейським департаментам, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши свої ударні дрони на Західному узбережжі Сполучених Штатів.
Зауважимо, що занепокоєність висловили також посадовці американської розвідки. Зокрема, вони помітили, як останніми місяцями розширилося використання іранських дронів мексиканськими наркокартелями.
Американський президент Дональд Трамп заявляв журналістам, що відповідну інформацію перевіряють правоохоронні органи. Таким чином Сполучені Штати продовжують вивчати можливість атаки Ірану.