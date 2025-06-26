Удар по Ірану 22 червня: Пентагон опублікував фото ядерного об’єкту у Фордо
- США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану 22 червня 2025 року, зокрема по шахтах у Фордо.
- Пентагон оприлюднив зображення наслідків атаки, але удари, ймовірно, не призвели до повного знищення ядерної програми Ірану.
22 червня 2025 року США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. З'явилися зображення наслідків атаки на Фордо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Деталі атаки на об'єкт у Фордо
У четвер, 26 червня, США оприлюднили анотовані зображення, які демонструють атаку іранський ядерний об’єкт у Фордо.
На них видно дві вентиляційні шахти комплексу, які стали ціллю удару, а також етапи їхнього розвитку з 2008 до 2025 року.
Також представлено ширшу схему об’єкта та внутрішній вигляд конструкції шахт, на які скинули 6 протибункерних бомб GBU-57.
Кадри атаки на об'єкт Фордо 22 червня / фото Пентагону
Зауважимо, що видання CNN та The New York Times вважають, що удари США по іранських об'єктах не призвели до повного знищення ядерної програми Тегерана. У відповідь міністр оборони Піт Гегсет звинуватив ЗМІ в "упередженості". "Знищений, переможений, стертий – оберіть слово", – охарактеризував Іран очільник Пентагону.
Водночас європейські розвідки також впевнені, що удари США не знищили ядерну програму Ірану. Ймовірно, перед атакою ядерні запаси розосередили з Фордо. Уряди Євросоюзу все ще перебувають в очікуванні повного звіту.