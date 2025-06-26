Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Деталі атаки на об'єкт у Фордо

У четвер, 26 червня, США оприлюднили анотовані зображення, які демонструють атаку іранський ядерний об’єкт у Фордо.

На них видно дві вентиляційні шахти комплексу, які стали ціллю удару, а також етапи їхнього розвитку з 2008 до 2025 року.

Також представлено ширшу схему об’єкта та внутрішній вигляд конструкції шахт, на які скинули 6 протибункерних бомб GBU-57.

Кадри атаки на об'єкт Фордо 22 червня / фото Пентагону

Зауважимо, що видання CNN та The New York Times вважають, що удари США по іранських об'єктах не призвели до повного знищення ядерної програми Тегерана. У відповідь міністр оборони Піт Гегсет звинуватив ЗМІ в "упередженості". "Знищений, переможений, стертий – оберіть слово", – охарактеризував Іран очільник Пентагону.

Водночас європейські розвідки також впевнені, що удари США не знищили ядерну програму Ірану. Ймовірно, перед атакою ядерні запаси розосередили з Фордо. Уряди Євросоюзу все ще перебувають в очікуванні повного звіту.